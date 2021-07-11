В Ингушетии на чемпионате СКФО по рыболовству сварили 500 литров ухи

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Чемпионат СКФО по рыболовству и фестиваль ухи на приз главы региона прошли в Ингушетии. В рамках "Клевого дня" в регионе сварили 500 литров ухи, участниками турнира стали более 60 человек из регионов округа, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"У городского пруда в Назрани прошел турнир "Клевый день" по рыболовству на приз главы региона Махмуда-Али Калиматова, в рамках которого состоялся гастрономический фестиваль ухи. В турнире по рыболовству приняли участие более 60 представителей из разных регионов СКФО. За звание "Лучшего уховара" боролись представители девяти муниципальных образований Ингушетии, участники сварили 500 литров ухи", - говорится в сообщении.

Победители конкурса на лучшую уху получили денежные сертификаты на сумму 50, 30 и 20 тыс. рублей.

"Победителем чемпионата, поймавшим самую большую по весу рыбу (2,11 кг), оказался представитель Кабардино-Балкарии, он и стал обладателем приза главы Ингушетии - владельцем новой лодки и инвентарем для рыбака. Чемпионами в номинациях "Самый взрослый рыбак" и "Самый молодой рыбак" стали 70-летний и 12-летний жители региона", - добавили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, праздник приурочен к Дню рыбака, который отмечается в России 11 июля. Мероприятия организованы министерством природных ресурсов и экологии региона. Вдоль берега городского пруда для участников были оборудованы места для ловли, установлено дежурство сотрудников МЧС с катером, на месте работала скорая помощь. Для гостей, пришедших поддержать участников, организовали развлекательную программу.