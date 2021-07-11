К 800-летию Александра Невского ковчег с его мощами доставили в Тверскую область

ТАСС, 11 июля. Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского доставлен в Тверскую область в рамках исторической акции празднования 800-летия со дня его рождения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Тверской области.

"11 июля в столицу Верхневолжья прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятие проходит в год 800-летия со дня рождения выдающегося полководца, государственного деятеля. Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери святыню встречал губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отслужил молебен святому князю Александру Невскому, состоялась Божественная литургия. Как уточняется в сообщении, ковчег пробудет в соборе Твери до вечера 17 июля, после чего его доставят в несколько храмов региона в Старицах, Спирово, Выдропужске, Вышнем Волочке.

"История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского, в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой. Мы всегда говорим о важности преемственности. Каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером", - цитирует пресс-служба слова Рудени.

Четыре ковчега с мощами Александра Невского пройдут через 86 городов России и Белоруссии с 12 июня по 14 августа. Историческая акция приурочена к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского и проводится по благословению патриарха Кирилла и по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.