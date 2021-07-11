{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Воронежской области зафиксировали суточный максимум заболевших COVID-19 за пандемию

В регионе за сутки заразились коронавирусом 430 человек

ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Медики зафиксировали 430 заболевших COVID-19 за сутки в Воронежской области, это максимум с начала пандемии, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С подтвержденным диагнозом 94 672 человека (в том числе 430 за последние сутки)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу в регионе вывили 423 случая заражения коронавирусом, более 400 заражений в сутки фиксируют в Воронежской области в течение последних трех дней (с 9 июля).

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, с начала пандемии из общего числа заразившихся в регионе выздоровели 89 527 человек, 4 010 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Крыму самая сложная ситуация с коронавирусом сохраняется в курортных районах
По словам главного санитарного врача региона Натальи Пеньковской, в республике фиксируют большое количество нарушений санитарно-эпидемических требований
Читать полностью