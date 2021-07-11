В Воронежской области зафиксировали суточный максимум заболевших COVID-19 за пандемию

ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Медики зафиксировали 430 заболевших COVID-19 за сутки в Воронежской области, это максимум с начала пандемии, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"С подтвержденным диагнозом 94 672 человека (в том числе 430 за последние сутки)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу в регионе вывили 423 случая заражения коронавирусом, более 400 заражений в сутки фиксируют в Воронежской области в течение последних трех дней (с 9 июля).

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, с начала пандемии из общего числа заразившихся в регионе выздоровели 89 527 человек, 4 010 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.