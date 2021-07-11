Жители челябинских сел после пожаров получат помощь в строительстве или покупке дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Люди, потерявшие жилье при пожарах в селах Джабык и Запасное Челябинской области, получат помощь в восстановлении дома либо компенсацию для покупки нового в другом населенном пункте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на замгубернатора Евгения Голицина.

"Жители, которые в результате пожаров потеряли жилье, получат по желанию либо помощь в восстановлении жилья, им построят новые дома, либо компенсацию для покупки жилья в других населенных пунктах. Этот вопрос будет решаться с каждой семьей в индивидуальном порядке", - передает пресс-служба слова Голицына.

Он уточнил, что сейчас комиссия собирает информацию на местах, общается с пострадавшими, оценивает ущерб.

В пятницу огонь от лесных пожаров в Челябинской области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из них - дети. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.