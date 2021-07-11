Путин поздравил сотрудников рыбохозяйственного комплекса РФ с профессиональным праздником

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Рыбохозяйственный комплекс занимает важное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укреплении продовольственной безопасности, способствует развитию и социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечивает десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - подчеркнул президент.

Путин отметил необходимость поддерживать высокие темпы работы, увеличивать долю российской продукции на внутреннем рынке, активно привлекать инвестиции, уверенно выходить на передовые мировые показатели по производительности и безопасности труда, особое внимание уделять отраслевой науке и подготовке кадров. Также глава государства выразил уверенность в том, что профессиональный подход работников отрасли к своим обязанностям поможет эффективно решать поставленные задачи.

День рыбака, учрежденный указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года, отмечается в России во второе воскресенье июля.