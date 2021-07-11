Жители Свердловской области начали получать компенсационные выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Жителям, пострадавшим от паводков в Свердловской области, произвели 100 компенсационных выплат. Всего поступило около 700 заявлений. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС по региону.

По информации министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, всего повреждено 200-250 домов. Подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа.

"Начались компенсационные выплаты жителям пострадавших от паводка территорий. <…> Поступило 671 заявление на выплату компенсаций в связи с причиненным водой ущербом. Выплаты произведены по 100 заявкам, общая сумма компенсаций составила 950 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На пострадавших от дождевого паводка территориях продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, продолжаются работы по откачке воды из домов и просушке помещений. Также организована работа комиссий по оценке ущерба и проведению компенсационных выплат.

"Всего продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 264 человека, 57 единиц техники, в том числе от МЧС России 124 человека и 20 единиц техники", - добавили в ведомстве.