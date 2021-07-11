Израиль получит новую партию вакцины Pfizer 1 августа

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Следующая партия вакцины компании Pfizer поступит в Израиль 1 августа. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Я рад сообщить, что после серии телефонных переговоров с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой этой ночью мы закрыли сделку по поставке следующей партии вакцины [в Израиль] 1 августа. Вместе с существующими запасами это обеспечивает с этого момента постоянный запас вакцин в Государстве Израиль", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Беннет также проинформировал министров, что Республика Корея "изучила и одобрила" 700 тыс. доз препарата Pfizer, которые ей передал Израиль в рамках "первой в мире сделке по обмену вакцинами", и теперь израильская сторона "получит взамен 700 тыс. доз вакцины, чтобы обеспечить постоянный запас препаратов в Израиле". 6 июля канцелярия премьера проинформировала, что речь идет о передаче Южной Корее препаратов, срок годности которых истекает в конце июля, и что Израиль намерен получить их обратно от Pfizer в счет поставок Сеулу осенью 2021 года.

Вакцинация израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава Израиля, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,73 млн израильтян, вторую - 5,19 млн, что составляет более 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек.

Беннет отметил, выступая на заседании правительства в воскресенье, что только за июнь 2021 года вакцинировались более 200 тыс. израильтян.