Более 500 активистов "Волонтерской роты" примут участие в поисковых работах подо Ржевом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 500 активистов "Волонтерской роты" всероссийской общественной организации "Боевое братство" примут участие в поиске и перезахоронении солдат Красной армии в Ржевском районе Тверской области. Об этом сообщил в воскресенье журналистам лидер "Волонтерской роты" Антон Демидов.

Он уточнил, что на территории Ржевского района стартовал всероссийский молодежный поисковый форум "Территория действия: вахта памяти". "Участники двух смен форума - это более 500 активистов "Волонтерской роты" из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Центрального федерального округа, а также из Республики Саха-Якутия, Забайкальского, Приморского краев, Сахалинской, Амурской областей, Хабаровского края, Еврейского автономного округа. Они приехали на героическую Ржевскую землю, чтобы почтить память героев", - сказал Демидов.

По его словам, "в рамках форума активисты каждый день принимают участие в поисковой деятельности под руководством опытных наставников, участвуют в военной-исторической реконструкции". "Кроме того, для участников работают различные зоны: спортплощадка с рингом, музей артефактов Великой Отечественной войны, коворкинг патриотического воспитания молодежи. На территории находятся несколько артобъектов, граффити и многое другое", - добавил общественник.

Итогом каждой смены станет патриотическая акция у Ржевского мемориала, в ходе которой участники развернут Георгиевскую ленту площадью более 2 100 кв. м.

Ржевский мемориал

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тыс. красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около млн человек.

По инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом был возведен мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии. 30 июня 2020 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала.

В его центре - монумент работы скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на десятиметровом насыпном кургане. Проект реализовало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.

Кроме самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.