Температура воздуха в Петербурге вновь достигла рекордных показателей

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге температура воздуха в очередной раз за лето побила рекордные показатели многолетних наблюдений. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Как избежать теплового удара и защититься от жары

"Очередной жаркий рекорд побит в Санкт-Петербурге. Сегодня уже в 10:00 мск температура воздуха в Северной столице поднялась до отметки +30,9 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в 1941 году. А к 15:00 мск столбики термометров смогли подняться до 33,7 градуса. Таким образом, в Санкт-Петербурге установлен очередной рекорд максимальной температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Леус отметил, что точное значение рекорда будет известно после 21:00 мск, когда снимут показания с максимальных термометров.

По данным синоптика, на предстоящей неделе сохранится жаркая погода. "Не исключено, что во вторник и в среду будут обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха", - прогнозирует Леус.

По его словам, к концу недели местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в выходные температура может понизиться на несколько градусов.

Температурные рекорды этим летом обновлялись уже несколько раз. Первый месяц лета в Санкт-Петербурге стал самым теплым в истории инструментальных метеонаблюдений и самым сухим за последние 70 лет. В июле жара сохранилась.