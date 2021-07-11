В Иванове проверяют сообщение о ребенке, которого высадили из маршрутки без маски

ТАСС, 11 июля. Сотрудники полиции в Иванове проводят проверку сообщения о том, что полицейский якобы высадил из маршрутки 12-летнюю девочку из-за отсутствия у нее защитной маски. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"По данной информации в сети Instagram назначена проверка, пока результатов нет. Проверку проводит полиция общественной безопасности", - сказал он.

По словам Радостина, в Instagram появилось сообщение женщины, которая рассказала о ситуации с ее 12-летней дочкой. Девочка 9 июля ехала без маски в маршрутке из микрорайона Пустошь-Бор в Иванове в центральную часть города для встречи с матерью. Как сообщила женщина, на одной из остановок с проверкой масочного режима в маршрутку зашел полицейский и якобы высадил девочку. По данным женщины, водитель маршрутки не вернул деньги за проезд, поэтому ребенок в незнакомом городе без денег добирался до места встречи самостоятельно.

В Ивановской области по решению регионального штаба по борьбе с коронавирусом с 8 июля введен запрет на движение общественного транспорта, если в салоне находятся люди без средств индивидуальной защиты.