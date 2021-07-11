На Кипре в годовщину взрыва на военной базе почтили память жертв трагедии

НИКОСИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и ведущие политики острова почтили в воскресенье память 13 человек, ставших жертвами одной из самых значительных трагедий в истории острова - взрыва на военно-морской базе Эвангелос Флоракис, произошедшего ровно 10 лет назад. Об этом сообщает кипрское Бюро печати и информации.

На поминальной церемонии, которая прошла в часовне, построенной рядом с местом взрыва, глава государства сказал, что кипрское государство находится в неоплатном долгу перед жертвами. Анастасиадис добавил, что ответственность власти перед народом состоит в том, чтобы "никогда не допускать подобных трагедий", и пообещал и в дальнейшем поддерживать семьи погибших.

По завершении поминальной службы участники траурной церемонии возложили венки к установленному рядом с часовней памятнику жертв взрыва.

11 июля 2011 году на складе боеприпасов на базе Эвангелос Флоракис, которая расположена рядом с деревней Мари в западной части провинции Ларнака, взорвались стоявшие под открытым солнцем 98 контейнеров с порохом, который был конфискован в 2009 году с одного из судов, ходивших под флагом Кипра. Взрыв унес жизни 13 человек: семи морских офицеров, включая командующего ВМС Республики Кипр Андреаса Иоаннидиса, а также шести пожарных, пытавшихся затушить пламя в одном из контейнеров еще до того, как другие контейнеры взлетели на воздух. Еще 62 человека получили ранения.

Кроме того, взрывной волной была частично разрушена и выведена из строя расположенная рядом с военно-морской базой крупнейшая кипрская электростанция "Василико", после чего греческая часть острова долгое время оставалась без энергоснабжения. Последствия взрыва резко подняли на Кипре цены на электроэнергию и стали триггером разразившегося на острове финансового и политического кризиса. Непосредственную ответственность за случившееся понесло высшее военное руководство страны, а тогдашний глава Республики Кипр Димитрис Христофиас (1946-2019) после этой трагедии не стал добиваться переизбрания в 2013 году на второй президентский срок.