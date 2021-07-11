Кириенко призвал молодых людей постоянно учиться

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости постоянного обучения в процессе жизни. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба арт-кластера "Таврида".

"Окружающий нас мир не стационарен, он постоянно меняется. Вывод из этого - стоять на месте невозможно. Если ты стоишь на месте, ты деградируешь. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира. Важно быстро учиться. С нынешней скоростью изменения мира, появления новых знаний и технологий вы будете переучиваться постоянно. Поэтому умение учиться - это, наверное, самое важное, что можно вынести из стен школы или института", - приводит пресс-служба слова Кириенко.

Он подчеркнул, что любая управленческая проблема содержит в себе решение и в качестве иллюстрации продемонстрировал на распространенном пресс-службой видео прием айкидо с использованием силы противника для защиты от нападения. "Для меня айкидо - это философия жизни. В нем нет агрессии. Айкидо учит использовать не собственную силу, а энергию противника. Это показывает, что в любой проблеме, в любом сопротивлении вы можете найти внешний источник энергии для того, чтобы развернуть процесс туда, куда вам нужно", - добавил он.

В свою очередь руководитель "Тавриды" Сергей Першин сообщил, что в образовательные программы арт-кластера включен трек "Компетенции будущего", на котором молодые творцы получают практические навыки управления проектами, лидерства, маркетинга, осознанного потребления.

"В быстро меняющемся мире для успеха необходимо прокачивать не только базовые профессиональные компетенции, но и те навыки, которые помогают быть конкурентоспособными в условиях перемен и неопределенности. Мы откликаемся на эту динамику и, начиная с этого года, в программе каждого образовательного заезда арт-кластера "Таврида" обязательно есть треки, посвященные управленческим компетенциям, менеджменту, развитию личного бренда. Участники наших арт-школ не только эволюционируют в своей профессии, но и учатся работать в командах, быть лидерами, придумывать и создавать проекты, которые "взлетят", - отметил он.