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Путин наградил знаком отличия главу фонда Кадырова за вклад в общественную деятельность

За 16 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый Аймани Кадыровой, передал несколько сотен тонн продуктов населению Сомали и Сирии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" главу регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырову за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Кадырову Аймани Несиевну - президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова", - говорится в документе.

За 16 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал несколько сотен тонн продуктов населению Сомали и Сирии. Регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чеченской Республики и других регионов РФ. Фонд занимается восстановлением и строительством социальных объектов в Чечне, а также мечетей в разных странах мира.

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