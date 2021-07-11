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Путин наградил ректора университета имени Баумана орденом "За заслуги перед Отечеством"

Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Сергей Синельников-Мурылев награжден орденом Александра Невского

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени ректора Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Александрова Анатолия Александровича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", - говорится в тексте документа.

Кроме того, орденом Александра Невского награжден ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Германович Синельников-Мурылев.

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