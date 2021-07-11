Путин наградил орденом Дружбы главу правительства австрийской федеральной земли Зальцбург

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава правительства федеральной земли Зальцбург (Австрия) Вильфрид Хаслауэр награжден российским орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, Хаслауэр награжден "за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания народов России и Австрии".

Тем же указом Путин наградил также ряд российских дипломатов за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. В частности, ордена Дружбы удостоен директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.