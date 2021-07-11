В ЮАР на две недели продлили действие жестких мер против коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Жесткие меры, направленные на противодействие третьей волне пандемии коронавируса, которые ввели в Южно-Африканской Республике (ЮАР) две недели назад, продлеваются еще на 14 дней, до 25 июля. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на портале правительства страны.

"Текущая третья волна COVID-19, которая поддерживается быстрым распространением штамма "дельта", оказалась опасение первых двух, - отметил глава государства. - В подобных условиях правительство по совету ученых и специалистов приняло решение продлить еще на две недели действующий режим борьбы с коронавирусной инфекцией".

Президент отметил, что действие комендантского часа с 21:00 до 04:00 сохраняется на территории всей страны, запрет на продажу алкоголя остается в силе.

Школьные каникулы продлеваются до 26 июля. "Требование ношения в общественных местах масок, которые полностью закрывают нос и рот, продолжает оставаться абсолютным", - указал президент. Сохраняется запрет на общественные, политические и религиозные собрания.

При этом власти решили смягчить некоторые ограничения в отношении ресторанов и закусочных. С 12 июля они могут возобновить работу, но при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса. Так, внутри заведения одновременно не должно находиться больше 50 человек, для небольших заведений действует норма, при которой свободными должны оставаться 50% мест. Вновь открываются фитнес-клубы, а также сельскохозяйственные аукционы.

Президент подчеркнул, что в стране набирает темпы вакцинация. "За месяц количество сделанных прививок увеличилось в два раза, - отметил он. - Сейчас в сутки делается 190 тыс. прививок. Мы ожидаем, что к концу августа в день вакцину будут получать 300 тыс. человек". Рамапоса подчеркнул, что "вакцина работает и работает эффективно", сдерживая пандемию. Он отметил, что ЮАР сейчас не испытывает нехватку вакцины от коронавируса.

Глава государства также высказался по поводу беспорядков, которые в последние три дня сопровождали акции протеста против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. "Акты насилия подрывают процесс восстановления экономики страны от последствий пандемии, - подчеркнул он. - Так, участники беспорядков нанесли значительный урон автомобильным перевозкам, транспортной системе страны, наносится ущерб собственности граждан. Власти не потерпят насилия. Все участники беспорядков будут найдены, арестованы и предстанут перед судом". Рамапоса отметил, что протестующие, которые нарушают действующие меры по борьбе с коронавирусом, также подлежат преследованию со стороны закона.

Третья волна

В ЮАР с конца минувшего мая началась третья волна эпидемии, вызванная, в частности, распространением штамма "дельта". 16 и 28 июня правительство страны ужесточало меры противодействия коронавирусу.

Общенациональная вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля, использовался препарат американской компании Johnson & Johnson. Вакцинации подлежали работники сферы здравоохранения и чиновники. Ранее ЮАР отказалась от вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладавшего тогда в стране штамма коронавируса. Вторая фаза вакцинации началась 17 мая с применением препарата американской компании Pfizer. В ее рамках прививки получают граждане в возрасте 60 лет и старше. С 15 июля вакцинация открыта для возрастной группы 50 лет и старше, а с 1 августа прививки смогут начать делать люди в возрастной группе 35-49 лет.

Регулятор фармацевтического рынка ЮАР одобрил 3 июля к применению в стране китайской компании Sinovac. В ближайшее время она поступит в прививочные пункты во всех провинциях республики. Общее число жителей ЮАР, сделавших прививки от коронавируса, составляет 4,02 млн, полный курс вакцинации прошли 1,2 млн человек, или 2,1% населения страны.

В ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 2 112 336 и 63 039 соответственно.