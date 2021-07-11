Минск ждет реакции Вильнюса по делу о геноциде белорусов во время войны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом генеральный прокурор страны Андрей Швед сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

"У нас есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус. Мы направили поручение об оказании правовой помощи, - сказал Швед. - Есть соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять. Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу. Дальше мы ждем реакции литовской стороны, как они себя поведут".

Генпрокуратура считает необходимым допросить экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Среди вопросов к свидетелю Швед выделил такие, как, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником.

Ранее в Гепрокуратуре отмечали, что в некоторых карательных операциях в годы войны активную роль играли коллаборационисты из числа литовских и латышских националистов, которые уничтожали белорусский народ. Один из них - это Антанас Импулявичюс по прозвищу Минский мясник, который возглавлял масштабную карательную операцию "Зимнее волшебство". К нему в помощники напросился Адамкус. Минский мясник после освобождения Белоруссии скрылся, в настоящее время его судьба не установлена, а Адамкус через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост.

Свидетели по делу

Швед сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны опрошено уже более 4 тыс. человек.

"Мы уже допросили более 4 тыс. человек. И эта работа продолжается. Нам важен каждый день, потому что люди уходят из жизни в силу возраста. Но надо понимать, что это свидетели на территории Беларуси, а ведь много еще живых свидетелей на постсоветском пространстве, в других странах, и это следующий этап нашей работы", - сказал он.

По словам генпрокурора, ведется сбор информации о том, где эти лица проживают, чтобы успеть их опросить, зафиксировать показания и "использовать в материалах для международного трибунала". Швед напомнил, что таких лиц установлено более 400 в десятках стран мира. Генпрокуратура Белоруссии готовит необходимые материалы для направления в компетентные органы юстиции этих государств.

В Минске видят "бесспорную прямую связь нацизма как платформы, на основе которой совершаются или - применительно к Белоруссии - была совершена попытка цветной революции", продолжал генпрокурор. "Это исходит из тех же стран, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Именно оттуда идет попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции и по сути дела уничтожить наше государство", - сказал Швед.

По его словам, формы и методы такой революции известны: экстремизм, терроризм и нацизм. "Если брать статистику, в 14 раз увеличилось количество преступлений, совершенных неонацистами. Это говорит о том, что они почувствовали, что якобы пришло их время", - предупредил генпрокурор.