Аргентина подписала соглашение о покупке 20 млн доз вакцины компании Moderna

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Аргентины подписало соглашение о покупке 20 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства южноамериканской страны.

"Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня подписало соглашение с компанией Moderna о поставках 20 млн доз ее вакцины Moderna против COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, вакцины начнут поставлять в Аргентину в первом квартале 2022 года. "Кроме того, достижение соглашения позволяет получить дозы этой вакцины в дар от правительства США в этом году", - отметили в ведомстве. Минздрав Аргентины рассчитывает, что в будущем сможет использовать препарат Moderna для вакцинации подростков.

Правительство Аргентины смогло купить препарат после того, как президент страны Альберто Фернандес своим указом изменил принятый парламентом закон о вакцинах, приведя его в соответствие с требованиями американских компаний. Ранее стороны не могли договориться о поставках.

Всего в Аргентине к настоящему моменту первой дозой вакцины привиты 19,7 млн человек, оба компонента получили 5 млн человек. В стране проживают 45,8 млн человек. Для иммунизации населения в республике применяют российскую вакцину "Спутник V", а также препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Sinopharm.

С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились более 4,6 млн человек, умерли 98,7 тыс.