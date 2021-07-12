Свыше 2,7 тысячи человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. человек сдадут единый государственный экзамен (ЕГЭ) в дополнительный период, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"С 12 по 17 июля пройдет дополнительный период ЕГЭ 2021 года. Сдать экзамены в эти дни смогут участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. Всего на участие в экзаменах в дополнительный период зарегистрировано более 2,7 тыс. человек, в том числе более 1,4 тыс. выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамены пройдут в 77 субъектах России. Для их организации задействуют 222 пункта проведения экзамена (ППЭ), в том числе шесть ППЭ на дому и один на базе медицинского учреждения. В проведении экзаменов примут участие около пяти тысяч организаторов и технических специалистов, дежурить в ППЭ будут 259 медицинских работников. Мониторинг хода сдачи экзаменов будут вести 334 общественных наблюдателя.

12 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 13 июля участники сдадут экзамен по русскому языку, 14 июля - по обществознанию, химии, физике, математике профильного уровня, информатике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 17 июля в расписании предусмотрен резервный день по всем предметам.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля. Всего участниками основного периода стали около 682 тыс. человек, из них около 625 тыс. человек - выпускники текущего года.