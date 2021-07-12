Православные отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Православные верующие отмечают 12 июля День памяти святых апостолов Петра и Павла. Считается, что они внесли наиболее значимый вклад в распространение учения Христа, поэтому праздник является одним из важнейших в христианстве.

Праздник закреплен за конкретной датой (12 июля) и является непереходящим. В этот день (29 июня по старому стилю) в Риме были принесены мощи Петра и Павла, а в 324 году в Риме и Константинополе появились первые храмы в честь этих апостолов. С тех пор праздник стал отмечаться более широко.

Апостол Петр, согласно христианскому вероучению, был ближайшим учеником Иисуса Христа. Он был свидетелем его Преображения на горе Фавор, а после Воскресения стал ревностным проповедником учения Христа и возглавил первую христианскую общину. Как и Христос, Петр принял смерть за свою веру и проповеди распятым на кресте, но головой вниз.

Апостола Павла до обращения в христианство звали Савл, он не был учеником Христа при его земной жизни и даже участвовал в преследованиях первых христиан. Однажды по пути в Дамаск Савлу пришло видение, яркий свет ослепил его, и он услышал голос Христа, который укорял его за гонения на христиан. После этого он поверил в Христа и стал проповедником христианства. Он основал христианские церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел за свои проповеди был обезглавлен, поскольку как римский гражданин не мог быть распят.

Дню памяти Петра и Павла предшествует Апостольский пост, однако в сам праздник верующие уже не постятся. В канун праздника в православных храмах начинается всенощное бдение. Богослужение проводится при открытых царских вратах, символизирующих ворота рая, читаются молитвы, прославляющие апостолов, Иисуса Христа и Богородицу.

До принятия христианства на Руси этот день считался завершением весны и началом жаркого лета. Было принято водить хороводы, качаться на качелях, устраивать игры. Славяне верили, что в этот день происходит полный рассвет природных сил.