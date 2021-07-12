Кузнецова заявила, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Результаты опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России показывают, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это в том числе ухудшение зрения и головные боли, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью газете "Известия" .

"Им [родителям] важно, что их ребенок получил менее серьезные и глубокие знания, а здоровье пошатнулось. Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы", - сказала Кузнецова и выразила надежду, что подобный метод обучения не повторится.

Омбудсмен отметила, что за период такого обучения проявились негативные моменты, которые выявили целый комплекс недоработок такого метода образования. "Ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разработает памятку для школьников и учителей по удаленному обучению, где будут описаны возможные трудности дистанционного формата.