На Камчатке из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели ограничения для ресторанов

ТАСС, 12 июля. Власти Камчатки вводят ограничения для работы общепита из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы - до 23 часов, после чего возможна работа только на вынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора Камчатского края по борьбе с коронавирусом Александра Кузнецова. Эти меры введут с 15 июля.

В регионе идет подъем заболеваемости коронавирусом среди людей в возрасте от 18 до 40 лет. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки на Камчатке выявлено 47 случаев заболевания, тогда как месяц назад регистрировалось порядка 12-15 случаев. Всего в регионе за время пандемии выявили свыше 15,7 тыс. случаев, умерли 238 человек. Масочный режим был продлен до конца июля.

С 15 июля все туристы, прилетающие на полуостров, должны будут предоставлять результаты ПЦР-тестов. Прибытие сезонных вахтовых рабочих без сертификата о прохождении вакцинации также будет запрещено. В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора, на полуострове введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе - численность не должна превышать сто человек. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях.

"В отношении вахтовых рабочих, прибывающих для строительства наших объектов, вводятся такие же требования, как и для предприятий рыбохозяйственного комплекса и горнодобывающей отрасли: вахтовикам необходимо обязательно проходить ПЦР-тестирование, тесты на наличие антител и иметь на руках сертификат о вакцинации", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В регионе идет прививочная кампания, с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привиты 50 347 жителей, завершили вакцинацию 30 589 человек.