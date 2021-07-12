Синоптики в Приамурье объявили штормовое предупреждение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июля. /ТАСС/. Сильные дожди и ливни ожидаются в Амурской области во вторник и в среду. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщается в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем 13, 14 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.

В понедельник в Амурской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, местами до плюс 24 градусов.