Сингапур смягчает ограничения, введенные из-за штамма коронавируса "дельта"

"Послабления могут быть сделаны на фоне улучшения эпидемической ситуации и увеличения числа вакцинированных жителей", - сообщила межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19.

В кафе, ресторанах и других предприятиях общественного питания за одним столиком могут рассаживаться до пяти человек по сравнению с двумя ранее. В спортивных и тренажерных клубах разрешается проводить групповые тренировки не более пяти человек. Позволены свадебные церемонии с участием до 250 человек, которым не требуется предъявлять справки об отрицательном результате анализов на коронавирус.

Переход к новой реальности

Примерно две трети жителей Сингапура получили по крайней мере первую дозу вакцины. Власти ожидают, что к концу июля около половины населения полностью вакцинируют. По словам министра здравоохранения Он Е Куна, "достигнув этой отметки, можно будет говорить о разработке дорожной карты перехода к так называемой новой реальности, когда пандемия станет эндемией".

Министр финансов Лоуренс Вон, который является сопредседателем межведомственной группы, рассказал, что на первом этапе планируется увеличить численность групп в местах повышенного риска. В кафе и ресторанах смогут находиться за одним столиком уже восемь человек, но при условии их полной вакцинации. На крупных мероприятиях, в том числе на выставках, концертах и спортивных соревнованиях, смогут присутствовать до 500 привитых. Власти Сингапура рассматривают возможность отменить обязательный двухнедельный карантин для жителей после возвращения из некоторых стран Европы и США.

Минздрав одобрил для государственной программы вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Прививки бесплатны для всех, правительство гарантирует бесплатное лечение и выплату компенсаций в случае возникновения побочных эффектов у привитых. Частным клиникам разрешено предлагать жителям разработку компании Sinovac Biotech.