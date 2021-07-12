Лидеры стран АТЭС обсудят пути выхода из кризиса, вызванного пандемией

"Впервые в истории АТЭС страны согласились провести дополнительную встречу на уровне лидеров, что отражает стремление государств вместе выйти из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Сдерживание распространения коронавируса посредством быстрой, безопасной и эффективной вакцинации, новые меры поддержки для бизнеса и рабочих, а также формирование более устойчивой и инклюзивной экономической среды - все это будет на повестке дня", - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Премьер сообщила, что намерена призвать лидеров стран АТЭС к более скоординированным действиям в регионе, активной помощи в восстановлении экономики и обеспечении ее устойчивого роста в дальнейшем. "Страны АТЭС будут работать вместе, чтобы преодолеть последствия пандемии, <...> потому что никто не будет в безопасности, пока не будут в безопасности все", - подчеркнула Ардерн.

Также глава новозеландского правительства отметила, что в странах АТЭС было зарегистрировано более 50 млн случаев заражения коронавирусом и более 1 млн смертей, связанных с вызванным вирусом заболеванием. В последние восемь месяцев в пределах стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ежедневно выявляют более 100 тыс. новых случаев заражения, уже более 22 миллионов человек оказались в условиях крайней нищеты из-за распространения коронавируса. Совокупный ВВП стран АТЭС сократился в 2020 году на 1,9%, что стало самым большим падением со времен Второй мировой войны.

В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. Новая Зеландия приняла председательство АТЭС в ноябре 2020 года. Как ожидается, большинство мероприятий форума в 2021 году будет проходить в формате видеоконференций.