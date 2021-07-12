ВШЭ выделит студентов без прививки и медотвода в отдельную категорию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), которые не переболели коронавирусом в последние полгода, не прошли вакцинацию и не имеют противопоказаний к ней, с нового учебного года будут выделены в отдельную категорию "обучающихся в зоне риска". Об этом в интервью ТАСС заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

"Среди студентов будет выделена категория "обучающихся в зоне риска". Это совершеннолетние студенты, которые не переболели коронавирусом в последние полгода, не сделали прививку (как российскую, так и иностранную) и не имеют противопоказаний к вакцинации. Они допускаются на офлайн-занятия по расписанию только в малых группах не более 15 человек в одной аудитории по дисциплинам, которые невозможно организовать дистанционно", - заявил Анисимов.

Он отметил, что это занятия с лабораторным оборудованием или лицензионным программным обеспечением. "Мы сейчас прорабатываем решение о том, что физическое присутствие в помещениях университета в дни таких занятий для студентов в зоне риска будет возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста", - добавил ректор ВШЭ.

С нового учебного года в вузе также сохранятся действующие антиковидные меры - масочный режим и социальная дистанция.

По словам Анисимова, на первокурсников в первый месяц обучения ограничения, связанные с вакцинацией, распространяться не будут. Они спокойно могут приезжать в кампус, заселяться в общежития. Вуз готов взять на себя решение вопросов, связанных с вакцинацией. С началом учебного года университет также намерен организовать вакцинацию для первокурсников, тех из них, кому исполнится 18 лет и кто по тем или иным причинам не привьется самостоятельно.

В случае улучшения эпидситуации некоторые ограничения в ВШЭ могут быть смягчены, добавил ректор вуза.

Рекомендации вузов Москвы

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.