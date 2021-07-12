МИД КНДР обвинил США в политизации вопроса о поставках вакцин от коронавируса за рубеж

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. МИД КНДР обвинил США в использовании вопроса о поставках вакцин против коронавируса для оказания политического давления на другие государства. Об этом говорится в статье, размещенной в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

"Многие страны испытали горькое разочарование в результате того, что возлагали большие надежды на американскую поддержку и гуманитарную помощь", - подчеркивает автор материала Кан Хён Чхоль, являющийся сотрудником Ассоциации содействия международному экономическому и технологическому обмену. "Скрытое намерение американцев связать гуманитарную помощь с проблемой прав человека - это способ узаконить их давление на суверенные государства и реализовать зловещую политическую схему", - указывает он.

В публикации говорится, что в момент, когда весь мир сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за пандемии, Вашингтон "пытается использовать чужие страдания и боль в зловещих политических целях".

Ранее сообщалось, что США готовы рассмотреть возможность гуманитарных поставок в КНДР вакцин от коронавируса в случае, если такой запрос поступит от Пхеньяна. По мнению южнокорейских экспертов, данная статья призвана подчеркнуть приверженность властей КНДР курсу на самообеспечение и намерению опираться исключительно на собственные силы.

Пхеньян утверждает, что в стране с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала 2020 года в КНДР приняты жесткие меры по борьбе с инфекцией, в частности введен строгий пограничный контроль.