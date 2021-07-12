Кузнецова рассказала, как живут брошенные в Шереметьево в 2020 году дети

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Двое мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых их отец бросил одних в московском аэропорту Шереметьево, хорошо чувствуют себя в семье. Об этом сообщила журналистам в понедельник в Хабаровске уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В январе 2020 года 41-летний мужчина, прилетев со своими сыновьями в возрасте 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево с запиской о том, что не может о них заботиться. Через пару часов он один улетел в Ростов-на-Дону, а затем уехал в Батайск. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья. Детей позднее вернули матери в Комсомольск. Кузнецова заявляла тогда, что семья должна оставаться под жестким наблюдением органов системы профилактики.

"Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые были тогда оставлены в аэропорту. Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, родилась уже сестренка у них. И старший… оказался почти отличником, одна четверка только у него. Хотя мы все переживали, сколько времени, сколько тревог было. Везли из одного региона, из Москвы, в Хабаровский край. Непонятно было, что с семейным устройством и какие тревоги еще их ждали, но смогли взять на контроль", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что матери мальчиков оказана помощь. "Сегодня есть некоторые вопросы у мамы, постарались их решить в ручном режиме", - сказала Кузнецова, не уточнив, о чем именно шла речь.

До вылета в Москву отец детей через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки попытался украсть с ее банковского счета 100 тыс. рублей. Но попытку перевода денег заблокировал банк. Спустя несколько дней после того, как мужчина бросил детей в московском аэропорту, он явился с повинной к следователям в городе Батайске. После допроса в СК его отпустили под обязательство о явке. Позднее его вновь задержали в Хабаровске, когда он направлялся в Комсомольск-на-Амуре с журналистами. Его арестовали. Суд в итоге признал его виновным по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража") и приговорил его к одному году и трем месяцам колонии, он уже вышел на свободу.