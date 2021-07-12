В Сиднее отметили новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за день

СИДНЕЙ, 12 июля. /ТАСС/. Новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за один день зафиксирован в крупнейшем городе Австралии Сиднее. Как сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, за прошедшие 24 часа в мегаполисе были выявлены 112 зараженных, что является наивысшим показателем с момента начала пандемии.

По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, "подавляющее большинство из 112 зарегистрированных за минувшие сутки случаев были выявлены среди членов семей инфицированных". "Семья и близкие друзья заражаются в первую очередь и <…> продолжают распространять вирус. 34 человека [заразившихся в семьях], будучи инфицированными, продолжали обычную жизнь в сообществе, распространяя вирус дальше. Таких людей должно быть как можно меньше, если мы хотим, чтобы локдаун в Сиднее завершился", - сказала глава регионального правительства в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

В последние три недели в Сиднее наблюдается неуклонное ухудшение эпидемической ситуации. Как сообщает местное министерство здравоохранения, менее чем за месяц (с 16 июня) число пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 достигло 678, более 60 из них госпитализированы, причем 18 человек помещены в палаты интенсивной терапии и нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также была зарегистрирована смерть 90-летней пациентки в результате осложнений, вызванных вирусом, что повысило общее число умерших из-за COVID-19 в Австралии до 911.

На территории мегаполиса и окрестных районов действует жесткий карантин. Все организации, учреждения и ведомства переведены на удаленный режим работы, предприятия общественного питания, за исключением тех, что продают еду навынос или с доставкой, закрыты. Прекратили работу спортивные клубы, бассейны, тренажерные залы и досуговые центры, все общественные мероприятия отменены. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу без веских причин, использование маски обязательно во всех общественных местах, включая подъезды и общие холлы многоквартирных домов.

С начала эпидемии в Австралии зарегистрированы 31 103 случая заражения (чуть более 0,1% населения). Напряженной остается ситуация только в Сиднее, тогда как другие регионы страны фиксируют нулевой прирост числа зараженных.