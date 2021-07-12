В Австралии подтвердили еще один случай смерти после вакцинации AstraZeneca

СИДНЕЙ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство штата Южная Австралия подтвердило очередной случай смерти пациента, привитого вакциной AstraZeneca. Об этом в понедельник сообщило издание The Australian .

По его данным, 72-летняя женщина, привитая 24 июня вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca, была госпитализирована 5 июля и позднее умерла в результате побочного эффекта препарата - тромбоза с синдромом тромбоцитопении.

Известно, что спустя десять дней после вакцинации у пациентки появились острые симптомы тромбоза. Женщину доставили в Королевскую больницу Аделаиды, однако спасти ее врачам не удалось.

До сих пор австралийский фармрегулятор расследовал 355 случаев смерти, предположительно связанных с вакцинацией против COVID-19, однако эксперты пришли к выводу, что лишь четыре из них являются следствием побочных эффектов вакцины.

По состоянию на 12 июля в общей сложности чуть более 9 млн жителей Австралии (26,3% населения) были привиты первой дозой вакцины от коронавируса, 2,3 млн человек (9%) вакцинированы полностью. В настоящее время в стране, помимо AstraZeneca, применяются вакцины американской Pfizer.