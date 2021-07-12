Глава Хабаровского края заявил, что паводок подойдет к Комсомольску-на-Амуре 20-21 июля

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Паводок подойдет к Комсомольску-на-Амуре позже, чем ожидалось, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в понедельник.

"Специалисты считают, что вода в Амуре еще будет держаться на уровне примерно 4,7 м [у Хабаровска], а затем начнет спадать. Прогнозные даты по основной волне в Комсомольске-на-Амуре сдвигаются на 20-21 июля. Но уже сейчас гидрологи считают, что опасных 6 м у города Юности не будет", - написал Дегтярев.

Гребень паводка у Комсомольска-на-Амуре ждали 17-18 июля с достижением отметок до 6 м при отметке неблагоприятного явления - 4,5 м, опасного - 6,5 м. По последним данным, он миновал Хабаровск и смещается в сторону второго по численности населения города Хабаровского края - Комсомольска-на-Амуре.

У Хабаровска подтоплено около 500 дачных участков. Подтопления отмечаются также в Хабаровском районе. Вода зашла на территорию двух земельных участков в населенном пункте Корсаково-2 и на один участок дороги в селе Елабуга. В Комсомольском районе остается подтопленным один участок дороги местного значения в селе Гайтер.

"Нам надо поблагодарить всех, кто был задействован в подготовке к отражению стихии. То, что уровень до опасных явлений не дотянул - хорошая новость <...> Теперь будем готовиться к пику паводка, который придется на конец августа - начало сентября", - написал Дегтярев.

В зону подтопления при прохождении июльской паводковой волны, сместившейся с Амурской области и Еврейской автономной области, попадают Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще шесть районов, расположенных ниже по течению реки.