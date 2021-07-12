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На юго-востоке Испании объявили предупреждение из-за жары

Температура воздуха может достигнуть 44 градусов

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в понедельник предупреждение в ряде провинций королевства из-за сильной жары.

В частности, ведомство повысило уровень опасности до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность) на юго-востоке страны. Кроме того, в автономном сообществе Валенсия уровень тревоги повышен до самого высокого - красного. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 44 градусов.

В 2017 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине июля в Кордове (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки 46,9 градуса.

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