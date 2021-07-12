В Крыму прогнозируют ливни и штормовой ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ливни и штормовой ветер ожидаются в Крыму в течение понедельника и вторника, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за таких погодных условий высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в ГУ МЧС.

4 июля Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей: из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла. Ранее, 17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.