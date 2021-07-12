Жители Красноярска выбрали место для стелы "Город трудовой доблести"

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Жители Красноярска выбрали место для размещения стелы "Город трудовой доблести". Большинство проголосовало за площадь возле завода, где в Великую Отечественную войну производили боеприпасы и военную продукцию, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram в понедельник.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В мае 2021 года звание "Город трудовой доблести" присвоили Красноярску.

"Красноярцы выбрали место для стелы "Город трудовой доблести" - большинство голосов набрала площадь перед ДК имени 1 Мая. Конечно, такой выбор горожан имеет глубокий смысл. Этот район создавался и рос в Великую Отечественную войну, во многом благодаря заводу "Красмаш". С 1941 по 1945 годы работники цехов Красноярского машиностроительного обеспечивали Красную Армию артиллерийскими орудиями, минами, снарядами и другой жизненно необходимой военной продукцией. Поэтому размещение стелы здесь станет логичным и правильным", - сообщил Усс.

Горожанам было предложено три варианта размещения стелы: парк "Сибсталь", сквер на станции "Злобино", площадь перед Дворцом культуры имени 1 Мая.

С первого дня войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году, в самый сложный момент, Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними - 30 тыс. рабочих. В первой половине сороковых годов XX века Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.