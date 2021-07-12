В 33 педагогических вузах России сделают ремонт на 5 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило на проведение ремонтов в педагогических вузах 5 млрд рублей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

"Почти 5 млрд руб. правительство выделило на проведение в текущем году ремонта, в том числе капитального, зданий 33 педагогических вузов", - сказал Мишустин. Он отметил, что "средства пойдут также на оснащение вузов новым оборудованием".

"Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителя сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде, сегодня это - неотъемлемая часть учебного процесса", - считает председатель правительства. "От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развивать свои таланты", - указал он.

"Мы продолжим уделять вопросу подготовки педагогических кадров самое серьезное внимание", - заверил премьер-министр.