Минвостокразвития рассмотрит увеличение трудового стажа за декретные отпуска в ДФО

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрит предложение студентов Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске об увеличении трудового стажа за время, проведенное в декретном отпуске, для жительниц Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Пакет мер социальной поддержки [молодежи на Дальнем Востоке] постоянно обновляется, растет. Спасибо за предложение, мы об этом будем думать", - сказал в понедельник глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ответ на предложение студентов об удвоении трудового стажа при уходе в декретный отпуск на Дальнем Востоке.

Во время прошедшей в Хабаровске встречи министра со студентами учащиеся высказались, что подобные меры будут способствовать закреплению молодежи в регионах ДФО. "Неоднократно поднимается вопрос об оттоке молодежи с территории Дальнего Востока, и, по личным наблюдениям, как правило уезжают люди несемейные. Мы хотим предложить включить в систему национальных проектов следующее - сегодня, когда человек уходит в декретный отпуск, его год декрета считается за год трудового стажа, мы хотим предложить для дальневосточников такую систему, при которой один год декрета приравнивается к двум либо полутора годам трудового стажа", - сказал представитель студенческого сообщества.

В апреле Чекунков сообщал, что на Дальнем Востоке впервые за много лет наблюдается приток молодых специалистов.