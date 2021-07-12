Детские оздоровительные лагеря в Бурятии возобновляют работу после локдауна

УЛАН-УДЭ, 12 июля. /ТАСС/. Летние детские оздоровительные лагеря в Бурятии возобновляют работу после почти трехнедельного перерыва. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Оперштабом разрешена работа детских лагерей. Прием детей в детские лагеря будет осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 и справки об отсутствии непосредственного контакта с людьми, зараженными инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил профильным министерствам обеспечить строгий контроль мер предупреждения вспышек инфекции в детских лагерях. "Организациям отдыха детей и их оздоровления стационарного типа разрешено осуществлять работу при условии их наполняемости не более 75% от проектной вместимости, - отметили в пресс-службе. - До особого распоряжения приостановлена деятельность лагерей палаточного типа".

До 25 июля включительно закрыты детские лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха. Детям, которые из-за ограничений не смогли посещать эти лагеря, выданы продуктовые наборы. Их получили свыше 24 тыс. детей.

Летняя оздоровительная кампания в Бурятии началась с конца мая, по плану, однако из-за ухудшавшейся эпидобстановки и выявления случаев заражения COVID-19 в некоторых загородных лагерях и на летних пришкольных площадках в июне их работа была приостановлена. С 27 июня по 11 июля в регионе был введен локдаун, лагеря не работали.

По состоянию на утро 12 июля в Бурятии зарегистрировано 48 180 новых случаев заражения COVID-19, из них 255 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 2 842 пациента, занятость коечного фонда составляет 81,7%. В Бурятии продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты 215 094 человека, завершили вакцинацию 150 205 человек. Всего в регионе планируется вакцинировать 431 580 человек.