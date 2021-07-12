На Сахалине запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области в понедельник подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

"Запретить проведение на территории Сахалинской области массовых мероприятий в закрытых помещениях", - говорится в документе.

Помимо этого, в Южно-Сахалинске вводится запрет на проведение на открытых площадках массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

За все время пандемии в Сахалинской области выявлено более 25 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 24 тыс. человек вылечились, 78 умерли. Сейчас Сахалинская область занимает первое место в России по объему вакцинации населения против коронавирусной инфекции. До конца лета, по прогнозам властей, в области может сформироваться коллективный иммунитет. Всего в регионе проживают более 486 тыс. человек, из них для формирования коллективного иммунитета осталось привить менее 90 тыс. жителей. Более 100 тыс. человек привились, записаны на вакцинацию еще десятки тысяч человек, запись продолжается. При этом в регионе сформирован огромный запас вакцины - около 40 тыс. доз.