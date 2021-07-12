Поврежденную природным пожаром омскую деревню Каракуль восстановят к 1 сентября

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил восстановить к 1 сентября деревню Каракуль в Большереченском районе, где перешедший с камыша ландшафтный пожар уничтожил в начале мая 14 из 33 жилых домов. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

6 мая в татарской деревне Каракуль Большереченского района Омской области вспыхнул пожар, который уничтожил 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. Основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша. В отношении главы Уленкульского сельского поселения, в которое входит деревня, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ.

"Поручение губернатора Александра Буркова восстановить к 1 сентября деревню Каракуль будет выполнено. В общей сложности на поддержку пострадавших от пожара жителей собрано более 10 млн рублей. Существенную часть этой суммы составляют пожертвования неравнодушных омичей и региональная материальная помощь", - говорится в сообщении.

По словам главы Большереченского района Василия Майстепанова, из 10 домов, которые должны быть построены к 1 сентября, уже пять стоят под крышей, один практически сдан. "До конца недели привезут еще три сруба. В селе работают бригады, которые за четыре-пять дней дом собирают", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета. В правительстве региона ТАСС уточнили, что владельцы остальных жилых домов приняли решение приобрести на полученные средства жилье в других поселениях.

По словам Майстепанова, погорельцы получают от 390 тыс. до 1 млн рублей. "Сруб стоит примерно 200 тыс. рублей, еще около 200 тыс. рублей стоит работа. За 400 тыс. рублей собирают дом, причем "под ключ", - пояснил глава района.

По данным правительства региона, на поддержку пострадавших жителей в общей сложности направлено более 10 млн рублей, из которых 2,7 млн рублей выделили региональные и муниципальные власти и 3 млн рублей - Татарстан, так как в деревне проживают в основном татары. Также было собрано более 2,5 тонн гуманитарной помощи.