В Китае сделали свыше 1,38 млрд прививок от коронавируса

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,38 млрд прививок от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По состоянию на 11 июля 2021 года в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 1 382 482 000 прививок от коронавируса, уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая - 270,41 млн, к 1 июня - 681,9 млн, а к 1 июля - 1,24 млрд.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей республики, то есть примерно 560 млн человек из более чем 1,4 млрд.