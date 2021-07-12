В Пермском крае за неделю развернули почти 600 коек для пациентов с коронавирусом

ПЕРМЬ, 12 июля. /ТАСС/. В больницах Пермского края открыли за неделю около 600 коек для коронавирусных больных. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

"На сегодняшнее утро развернуты 4 256 коек", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в прошлый понедельник в регионе было развернуто 3 677 коек. Доля свободного коечного фонда составляет 19,4%.

В регионе имеется более 40 тыс. свободных слотов для записи на вакцинацию. "За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 43 тыс. человек, еще почти 12,7 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минздраве. Всего с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты свыше 397 тыс. жителей, из них 269,6 тыс. - двумя компонентами, что составляет около 14% от всего населения в регионе.

При этом в регионе из-за нехватки вакцин закрыта часть мобильных пункты вакцинации. Как сообщал ранее ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, темпы вакцинации ограничены поставками из федерального центра.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию, руководителям организаций до 1 сентября рекомендовано обеспечить вакцинацию 60% сотрудников, а оставшихся перевести на удаленку. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но с не более чем 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на утро 12 июля выявлено 64,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции. На лечении находятся 2,2 тыс. человек, дома на карантине - 7,8 тыс. человек.