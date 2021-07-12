{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгоградской области увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19 в муниципалитетах

Центр вакцинирования развернут на базе музея "Россия - моя история"

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи с ростом числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в ближайшее время откроют дополнительные пункты вакцинации. Соответствующую задачу на оперативном совещании в понедельник поставил губернатор региона Андрей Бочаров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Считаю необходимым с целью расширения возможностей по вакцинированию жителей, повышения доступности и удобства обслуживания, в течение недели развернуть на базе музея "Россия - моя история" центр вакцинирования без предварительной записи. Также поручаю представить предложения по открытию дополнительных пунктов вакцинации в муниципальных образованиях Волгоградской области", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области остается напряженной. Отмечается рост числа заболевших и госпитализированных (в значительной части это люди в возрасте от 18 до 49 лет), при этом преобладает семейный характер заражения. Растет число случаев тяжелой формы болезни, увеличивается число пациентов в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Также отмечается прирост числа амбулаторных больных. Всем оказывают необходимую медпомощь в соответствии с протоколами лечения и тяжестью заболевания, уточнили в пресс-службе.

Глава региона уделил особое внимание прививочной кампании, отметив, что в Волгоградской области иммунизировано уже более 500 тыс. человек. По информации облздрава, всего полностью завершили иммунизацию 347 тыс. жителей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, привито 42% от плана вакцинации (60% населения), выполнение которого позволит создать к осени коллективный иммунитет. С начала кампании в субъект поступили 556 789 доз отечественной вакцины от COVID-19, работает 61 стационарный прививочный пункт, 10 мобильных прививочных пунктов, 89 мобильных бригад, 11 пунктов развернуты на базе торговых центров Волгограда и Волжского.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Участники конкурса "Лидеры России" станут наставниками сирот в проекте "Взлетная полоса"
Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров уточнил, что в настоящий момент только около 1% таких детей поступает в вузы
Читать полностью