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Пандемия COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Ульяновской области выросла более чем в два раза с начала июля

На прошлой неделе в регионе каждый день фиксировали от 164 до 215 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 12 июля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Ульяновской области выросла более чем в два раза с начала июля. Об этом в понедельник сообщила врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая на штабе по комплексному развитию области.

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"За неделю на территории субъекта зарегистрировано 1 349 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, это в 1,4 раза больше в сравнении с прошлой неделей. Если эти данные сравнить с началом месяца, то рост заболеваемости недельный произошел в 2,2 раза", - сказала она.

Дубовицкая уточнила, что всего в области зарегистрировано 60 тыс. 873 случая новой коронавирусной инфекции, при этом за последнюю неделю ежедневно регистрировали от 164 до 215 случаев заболевания.

По ее словам, в регионе свободно 192 ковид-койки, стационарное лечение получают 883 пациента.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19
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