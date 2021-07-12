Участники конкурса "Лидеры России" станут наставниками сирот в проекте "Взлетная полоса"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники и победители конкурса управленцев "Лидеры России" будут выступать в качестве наставников в проекте "Взлетная полоса", который помогает сиротам в поступлении в вузы страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Есть проект Общероссийского народного фронта, он называется "Взлетная полоса". Каждый участник получит опытного наставника из числа победителей и участников конкурса "Лидеры России", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что цель проекта заключается в создании возможностей, "которые позволят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России".

Комиссаров уточнил, что в настоящий момент только около 1% таких детей поступает в вузы. "Мы хотим увеличить эту долю уже в этом году", - подчеркнул он.

Проект "Взлетная полоса" призван помочь молодым людям в возрасте 17-18 лет, которые в текущем году закончили школу. Заявочная кампания на участие в проекте была завершена 15 января.