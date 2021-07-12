Ученые МЧС сообщили об увеличении рисков природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России информировали об увеличении рисков возникновения природных пожаров в ряде регионов России, говорится в сообщении на сайте института.

"В предстоящий период (на этой неделе) в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прогнозируется дальнейшее увеличение рисков природных пожаров. Такая обстановка складывается на территории юга Красноярского края, в Иркутской и Томской областях, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе", - сообщается на сайте.

В зоне риска также европейская часть России, где господствует антициклон и в большинстве регионов существуют 4 и 5 классы пожарной опасности. В связи с этим могут возникнуть единичные очаги природных пожаров. Если они появятся, то огонь из-за сильных порывов ветра может перейти на населенные пункты в Челябинской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

"Кроме того, на текущей неделе из-за природных пожаров в Якутии прогнозируется задымление обширных территорий как в самой республике, так и в Красноярском крае, и на севере Иркутской области", - добавили в институте.

Об угрозах паводков

В институте также сообщили, что прогнозируемые дожди могут вызвать наводнения в некоторых регионах Дальнего Востока, Сибири и на юге России.

"Из-за ожидаемых сильных осадков, большой водности рек и низкого залегания грунтовых вод прогнозируются подтопления низкопойменных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и жилыми домами на территории Забайкальского и Приморского краев, Республики Бурятия. В Сибирском федеральном округе [подтопления ожидаются] на территории республик Тыва, Алтай, Хакасия, Кемеровской области, Алтайском крае, в центральной и южной частях Красноярского края. [Те же явления прогнозируются] в Краснодарском крае и Республике Адыгея Южного федерального округа", - говорится в сообщении.

Отдельно институт информировал о паводковой обстановке на Амуре. Так, по оценке его специалистов, так называемый гребень паводка сейчас проходит Хабаровский край, к Комсомольску-на-Амуре он подойдет 17-18 июля. Уровень воды может подняться до 600 см при считающейся опасной отметке в 650 см. "В зону возможного подтопления попадает свыше 600 дачных участков, 33 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог в шести муниципальных образованиях: Хабаровске, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском и Ульчском муниципальных районах", - уточнили во ВНИИ ГОЧС.