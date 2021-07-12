{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса

Канцлер Германии посетит США 14-16 июля

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса", - сказал он.

Зайберт также уточнил, что после переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне американская сторона организует рабочий ужин. Меркель на нем будет сопровождать ее супруг Йоахим Зауэр.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГермания
В Центральной России прогнозируют жару до 37 градусов
Температура превысит климатическую норму на 7-11 градусов
Читать полностью