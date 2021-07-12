Служебные машины смоленских чиновников передадут медикам для выездной вакцинации

ТАСС, 12 июля. Служебный транспорт чиновников администрации Смоленской области и муниципалитетов передадут медицинским работникам для проведения выездной вакцинации от коронавируса. Машины также будут использовать для доставки лекарств и продуктов пожилым людям, находящимся на самоизоляции, сообщил в понедельник губернатор Алексей Островский на своей странице во " ВКонтакте ".

"Дал указание оперативно организовать работу по передаче служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровня в помощь медицинским работникам и волонтерам, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства", - отметил Островский.

Губернатор также сообщил, что принято решение передать для нужд мобильных пунктов вакцинации два микроавтобуса "Баргузин" из гаража областной администрации. "Посчитал это принципиально важным, поскольку главный приоритет для нас сегодня - максимально нарастить число мобильных пунктов вакцинации с тем, чтобы как можно больше смолян имели возможность сделать прививку", - написал он.

Кроме того, в регионе планируют в кратчайшие сроки организовать дополнительные пункты массовой вакцинации на площадках учреждений культуры и образования. "С учетом большого количества желающих вакцинироваться, чтобы не перегружать поликлиники и мобильные пункты вакцинации, будет активизирована работа по вакцинации трудовых коллективов на территории предприятий", - добавил Островский.

В Смоленской области с начала пандемии выявлено 37 643 случая заражения коронавирусом, в том числе 248 - за последние сутки. Выздоровели 32 624 человека, 1 201 пациент умер. По состоянию на 11 июля в регионе привито одним компонентом вакцины 155 553 человека, что составляет 16,89% от населения, обоими компонентами - 98 284 человека.