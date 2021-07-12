В Кабардино-Балкарии из-за ухудшения эпидобстановки открыли третий ковидный госпиталь

НАЛЬЧИК, 12 июля. /ТАСС/. Вторая городская больница в городе Нальчике (Кабардино-Балкария), перепрофилированная под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, начала прием больных, сообщается на странице Минздрава региона в Instagram в понедельник.

"На базе Городской клинической больницы №2 в Нальчике сегодня начал функционировать антиковидный госпиталь. Это третий госпиталь для лечения больных коронавирусом в Кабардино-Балкарии. В нем развернуто 52 койки. В настоящее время медицинскую помощь в больнице получают 10 пациентов, двое из них - в реанимации", - говорится в сообщении.

Всего же в всего госпиталях республики, по данным на 12 июля, развернуто 632 койки. Терапию получают 509 пациентов, а общее количество реанимационных больных составляет 65 человек.