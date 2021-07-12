Большинство педагогов Иркутской области вакцинируют к началу учебного года

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Большинство педагогов Иркутской области должны быть полностью вакцинированы от коронавируса к началу нового учебного года. Такую задачу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник поставил профильным ведомствам на заседании оперативного штаба.

"У нас остается совсем немного времени до начала нового учебного года. За этот период мы должны вакцинировать большую часть педагогов. Это важно для того, чтобы мы могли начать образовательный процесс и создать безопасные условия для учителей и учеников. Минобру необходимо провести работу с педагогическими коллективами, а Минздраву - создать необходимый резерв вакцины", - сказал Кобзев.

В настоящее время, по данным Министерства образования Иркутской области, в регионе вакцинацию прошли около 40% педагогов. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начла пандемии в Иркутской области зарегистрировано 77 955 случаев заражения коронавирусом, 69 822 человека выздоровели, 3 083 жителя региона умерли. На 12 июля в Иркутской области первым компонентом вакцины привито 428 412 человек, полный курс вакцинации прошли 298 415 человек.