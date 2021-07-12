Песков: оценка ущерба от пожаров в Челябинской области требует времени

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в разговоре с челябинским губернатором Алексеем Текслером не затрагивал тему федерального финансирования помощи пострадавшим из-за природных пожаров в регионе. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что область пока еще даже не определила ущерб - для этого требуется время и комплексный подход.

Представителю Кремля задали вопрос, обсуждалось ли в беседе Путина и Текслера выделение федеральных средств для поддержки погорельцев. "Нет, они не могли об этом договориться в ходе телефонного разговора, тем более что пожары продолжаются, и пока, конечно, регион не может так на ходу, на бегу сформулировать четко потребности в помощи", - сказал в ответ Песков.

Он отметил, что регион "пока не может даже четко оценить сумму ущерба". "Это работа, которая требует времени, требует комплексного подхода. И уже потом продолжится работа с федеральным центром", - резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

В минувшую субботу Путин по телефону принял доклад Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе. Глава государства поручил губернатору сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб нанесен населенному пункту Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, в том числе 128 детей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.